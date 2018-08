Fondazione TaoArte: "Elementi sufficienti per confermare ingresso del Comune"

TAORMINA. Per il sindaco Mario Bolognari “Ci sono elementi sufficienti per confermare l’ingresso del comune di Taormina nella Fondazione. Non lo sono per altri soggetti istituzionali? Lo ripeto: la cosa mi rammarica, ma credo ci sia un deficit di informazione. In ogni caso, dobbiamo andare avanti e fare gli ulteriori passi in modo concordato con la Regione “. Bolognari è deciso e spiega le motivazioni del suo sì, replicando in modo diretto, e senza citarlo, al sindaco metropolitano Cateno De Luca”. Lo fa con una dichiarazione articolata, che parte da lontano. “Negli anni ottanta e novanta – esordisce il primo cittadino della Città turistica - Taormina Arte è stata una struttura strategica per lo sviluppo culturale e turistico di Taormina e dell’intero comprensorio. Negli ultimi quindici anni ha purtroppo vissuto diversi problemi, soprattutto per i tagli finanziari da parte della Regione. L’ultima gestione commissariale – prosegue Bolognari - ha fatto superare i punti critici maggiori e di questo va dato atto al dottore Di Miceli. Penso quindi che si debba rispondere positivamente al suo appello, evitando polemiche datate e di retroguardia. Il bilancio è stato risanato – chiosa Bolognari - il personale dipendente rappresenta una garanzia di professionalità e competenza, le linee guida sul futuro sono nelle mani di chi subentrerà nella gestione dopo la chiusura del commissariamento. Questi – ribadisce – mi sembrano elementi sufficienti per confermare l’ingresso del comune di Taormina nella Fondazione. Ovviamente – conclude Bolognari - la parte amministrativa e contabile, così come la valutazione del patrimonio della Fondazione ci sarà fornita anche per una completa valutazione da parte del Comune, che, com’è noto, ha degli obblighi derivanti dalla grave situazione debitoria”.