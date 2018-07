Giardini. Aiace: "Strade trasformate in discarica, situazione insostenibile"

GIARDINI NAXOS. “Da giorni assistiamo inermi al proliferare, soprattutto nelle zone periferiche, di autentiche discariche nei punti solitamente usati per la raccolta dei materiali di scarto. Adesso la situazione sta diventando insostenibile e rasenta l’emergenza sanitaria”.

AIACE: GRAVE DANNO D'IMMAGINE

“Aiace” (Associazione italiana assistenza consumatore europeo), che dispone di una delle sue 40 sedi nella cittadina naxiota e vanta in tutt’Italia circa quindicimila iscritti, è vivamente preoccupata per il grave danno all’immagine del centro turistico a seguito dei reiterati disservizi che si tanno registrando nella raccolta dell’immondizia. “Come associazione consumatori – dice il segretario di Aiace, Giuseppe Spartà – siamo molto in apprensione per quanto sta accadendo. Il nostro sodalizio che si impegna nella risoluzione delle problematiche del territorio è disponibile a dare il proprio apporto di idee e sostegno agli organi competenti per risolvere al più presto il problema.

Chiederemo un incontro al presidente della Regione, Nello Musumeci, per affrontare organicamente la questione. Da anni, sempre in periodo estivo – prosegue - la situazione a Giardini Naxos precipita. Sarebbe opportuno avviare una discussione concreta per fare in modo che il polo turistico tra i più rinomati della Sicilia si staccasse da ambiti territoriali che dispongono di organizzazioni che all’atto pratico poi si rivelano farraginose. Tra le soluzioni più a lungo raggio sarebbe opportuno avviare una discussione concreta per istituire, ad esempio, un’Aro singola, che si riferisca al solo territorio di Naxos. Questo sistema – conclude Spartà - è già stato sperimentato dalla vicina Taormina che negli anni non ha avuto simili problematiche visto il rapporto diretto instaurato con quanti si occupano di un delicato settore che non può essere messo in secondo piano”.