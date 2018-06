Giardini. "Corso dei torrenti ostruiti, si intervenga per evitare altri danni"

GIARDINI NAXOS. Raccogliendo l’invito formulato dal sindaco, Nello Lo Turco, durante la seduta dello scorso Consiglio comunale, i consiglieri del gruppo “Impegno per la nostra città” hanno scritto al primo cittadino, sollecitando “l’immediato intervento di pulizia dei torrenti” che attraversano il territorio comunale di Giardini Naxos. “E’ ancora vivo il ricordo dei danni causati dalle acque del Torrente San Giovanni nel 2015 e nel 2016 – evidenziano Alessandro Costantino, Valentina Sofia, Angelo Cundari eMario Sapia - e riteniamo che debba essere fatto ogni sforzo per scongiurare eventi come quello, che potrebbero nuovamente mettere a repentaglio l’incolumità dei nostri concittadini. Oggi – proseguono - i torrenti restano ostruiti da una folta vegetazione; in particolare lungo il torrente S. Giovanni sono presenti cumuli di macerie e detriti che, in qualche caso, si configurano come vere e proprie discariche abusive. Per questo – si legge in una nota - vogliamo sollecitare l’Amministrazione a porre in essere ogni intervento utile a garantire la pulizia dei torrenti San Giovanni, Sirina e Santa Venera, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e scongiurare gli eventi alluvionali che regolarmente investono la nostra Città”. Il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25 giugno scorso “per responsabilità non imputabili al Consiglio comunale – chiosano gli esponenti di minoranza - ma a causa dell’inerzia della Giunta nella predisposizione degli atti necessari; non possiamo più aspettare. Abbiamo chiesto che si intervenga senza indugio per mettere in sicurezza i torrenti – concludono i consiglieri - rappresentando la necessità di considerare prioritari interventi che, come in questo caso, servono a garantire l’incolumità dei cittadini giardinesi”.