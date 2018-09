Licei, lavori completati: martedì al via le lezioni a Giardini e S. Teresa

S. TERESA DI RIVA. I licei di Giardini e S. Teresa di Riva riapriranno i battenti martedì mattina. Lo stesso discorso vale per l’Istituto professionale di Letojanni, mentre il liceo di Francavilla è l’unico dell’Istituto “Caminiti-Trimarchi” ad avere iniziato le lezioni regolarmente il 12. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Maria Carmela Lipari nel primo pomeriggio. I plessi erano rimasti chiusi in in virtù dell'ordinanza sulla sicurezza degli edifici scolastici firmata il 3 agosto dal sindaco metropolitano Cateno De Luca.

“Abbiamo coinvolto i sindaci dei 4 Comuni in cui sorgono le scuole – ha spiegato la dirigente – per visionare e mettere a norma gli impianti elettrici, anche perché in virtù delle successive ordinanze del sindaco metropolitano le scuole che hanno i requisiti minimi possono riaprire. Ci siamo pertanto adoperato per le misure compensative in tutti i plessi aumentando il personale formato per l’antincendio e da formare, grazie alla disponibilità dei vigili del fuoco. Abbiamo già impegnato la spesa. Inoltre le prove di esodo passeranno da due a cinque, con delle simulazioni di incendi.

Al contempo abbiamo aumentato la vigilanza enelle vie dell’esodo. Il tutto grazie alla collaborazione dei sindaci, i quali si sono adoperato per la certificazione degli impianti elettrici”. Martedì la dirigente sarà ai licei classico e scientifico dove alle otto presiederà all’accoglienza degli ellievi delle prime classi; alle 9 si recherà a Giardini Naxos e a seguire a Letojanni. La situazione, nei dettagli, sarà comunicata al Consiglio d’Istituto nel corso di una riunione già convocata per lunedì.

Ieri il sindaco di S. Teresa di Riva aveva effettuato un sopralluogo nei licei per vedere come procedono i lavori inerenti l’impiantistica. “Abbiamo fatto il possibile – ha detto il primo cittadino Danilo Lo Giudice - per completare nel più breve tempo possibile gli interventi necessari. Da quello che è emerso sembra che sia tutto a posto e quindi lunedì trasmetteremo tutta la documentazione alla città metropolitana. E martedì mattina, secondo quanto ufficializzato dalla dirigente, potremo finalmente riaprire le nostre scuole e dare inizio all’anno scolastico”.