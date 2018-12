In piedi dopo l'incidente di ieri sera. Ma stamattina muore

MISTRETTA - E' mistero intorno alla morte di un 23enne di origine marocchina, Ayoub Elmaazouzi, residente a Santo Stefano Camastra. Ieri sera era a bordo di una Fiat Panda, insieme ad altri due amici, sulla strada provinciale 169 bis di Santo Stefano, quando l'auto si è ribaltata. I carabinieri della compagnia locale hanno soccorso i tre ragazzi, che erano storditi ma in piedi e sembravano feriti solo lievemente.

Portati alla vicina guardia medica, si è poi deciso di condurli all'ospedale di Mistretta, per altri accertamenti. Stamattina, però, il 23enne è morto. Uno dei due amici in macchina con lui ha raccontato che, la sera prima, avevano assunto sostanze stupefacenti. Ma saranno le indagini dei carabinieri e della Procura a chiarire l'evento.