S. Teresa. La minoranza: "Via Savoca in abbandono, trasformata in discarica"

S. TERESA DI RIVA. “Nonostante un modestissimo intervento di scerbatura qualche giorno prima della festa della Madonna di Portosalvo dello scorso 5 agosto, la stradella aperto al pubblico transito in prossimità di un tratto di via Savoca, ad oggi tali luoghi versano in totale abbandono”. A sostenerlo sono i consiglieri di minoranza (Antonio Scarcella, Giuseppe Migliastro, Lucia Sansone e Carmelo Casablanca) in una interrogazione indirizzata al sindaco e presentata questa mattina in municipio.

“Parliamo di luoghi trasformati in discarica a cielo aperto e a letamaio – spiega il capogruppo, Antonio Scarcella – come dimostrano le foto che abbiamo allegato al documento. Le circostanze che descriviamo nell’interrogazione – prosegue Scarcella – determinano gravi problemi di natura igienico- sanitarie e di sicura viabilità”. I consiglieri di opposizione ricordano che lo scorso anno, il 22 agosto, avevano presentato una interrogazione riguardante lo stato dei luoghi della stradella aprte al pubblico in via Savoca.

In tale interrogazione si faceva riferimento alla occupazione di parte della sede stradale con delle fioriere che di fatto limitavano la larghezza della detta sede stradale. E si chiedeva, fra l’altro, se era intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla pulizia delle aree laterali occupate da sterpaglie e rifiuti di vario genere ovvero richiedere tale pulizia all’Ente proprietario degli spazi o a chi ne avesse l’obbligo, nonché se fosse intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla sistemazione del manto stradale ormai in stato precario.

“Ad oggi – spiega Scarcella - è venuta meno l’occupazione della sede stradale, mentre il resto è rimasto immutato”. Da qui l’interrogazione al sindaco, Danilo Lo Giudice, al fine di sapere “se con riferimento all’occupazione della sede stradale con le fioriere siano state irrogate le opportune sanzioni nei confronti del responsabile di tale occupazione abusiva. Se, dopo la nostra interrogazione dello scorso anno – scrivono i consiglieri di minoranza - si è provveduto a diffidare l’ente proprietario della strada affinché provvedesse alla bonifica dei luoghi; e in caso negativo si chiede il motivo di tale omissione. Ritenuto che la stradella viene percorsa quotidianamente da molti cittadini, se l’amministrazione intende procedere alla pulizia delle aree laterali in atto occupate da sterpaglie e rifiuti di vario genere ovvero richiedere tale pulizia all’Ente proprietario degli spazi o a chi ne abbia l’obbligo.

Se è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla sistemazione del manto stradale ormai in stato precario.

Considerato che la precedente interrogazione sul medesimo argomento, ancorché discussa in consiglio comunale – conclude l’opposizione - non abbia determinato né una risposta esaustiva, né una concreta risoluzione delle problematiche in questione trasformandosi in semplici “parole volanti “, per tale interrogazione si richiede risposta scritta”.