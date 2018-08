Taormina. "Tutela ospedale priorità del Consiglio: no a riduzione posti letto"

TAORMINA. “La difesa e la tutela dell’ospedale S.Vincenzo e dei diritti dei cittadini rimane la priorità di questo Consiglio comunale”. Così il presidente del Consiglio comunale di Taormina, Lucia Gaberscek, risponde alle voci di un possibile declassamento del presidio ospedaliero di contrada Sirina.

“Abbiamo avuto un confronto con il direttore generale dell’Asp Gaetano Sirna per ben capire le intenzioni della Regione e quali siano i reali rischi di un depotenziamento del nostro ospedale. Allo stato attuale – sottolinea Lucia Gaberscek – è previsto il declassamento da unità complessa a semplice di alcuni reparti ma senza la riduzione di alcun posto letto”.

Dunque nessun taglio in vista, ma il presidente del Consiglio non abbassa la guardia: “Le rassicurazioni che ci sono state date sono importanti, ma noi certamente non abbasseremo la guardia e saremo pronti a portare avanti una battaglia qualora ce ne fosse bisogno. Non potremmo accettare passivamente nessun tipo di azione che possa danneggiare, anche in minima parte, il presidio di contrada Sirina”.

Sul delicato argomento interviene anche la vicepresidente del Consiglio Alessandra Caltabiano: “Abbiamo il dovere di difendere l’ospedale di Taormina, un’eccellenza del centro sud Italia, lo dobbiamo ai nostri concittadini e a tutti i pazienti. Nei prossimi giorni insieme una rappresentanza del Consiglio comunale incontreremo anche i responsabili delle Unità operative del nostro Presidio Ospedaliero per capire quanto le scelte della Regione possano incidere sulla qualità dell’assistenza sanitaria. Siamo certe – concludono Lucia Gaberscek e Alessansra Caltabiano – che su questo fronte il nostro Consiglio comunale sarà coeso e compatto”