Castanea Basket, capitan Bellomo: “Riscattiamoci, sarò più calmo in campo” VIDEO

Il neo nominato capitano dei giallo-viola svela quali saranno gli obiettivi di squadra e personali dell'imminente nuova stagione

MESSINA – Roberto Bellomo confermato quest’anno in maglia Castanea avrà anche una responsabilità in più in qualità di nuovo capitano dei giallo-viola. Dopo la sua prima stagione in chiaroscuro lo scorso anno ha le idee chiare sulla prossima che il Castanea affronterà con un roster rinnovato e con anche un nuovo head coach in panchina.

I due, coach Cavalieri e capitan Bellomo, si conoscono avendo vissuto tre anni intensi alla Fortitudo Messina. La formazione del dirigente Filippo Frisenda si sta allenamento in questi giorni al PalaRitiro e prossimamente affronterà i primi test match sul parquet che daranno indicazioni per il prossimo campionato di Serie B Interregionale che dovrebbe iniziare ai primi di ottobre. Il Castanea insieme alle altre messinesi è inserito nella Division H che fa parte della Conference Sud.

Intervista a Roberto Bellomo

Roberto Bellomo messinese classe 1996 gioca nel ruolo di playmaket. Cresce nelle giovanili della Mia Basket Messina in C regionale vestendo successivamente la maglia dell’Fp Sport Messina. Segue l’esperienza in provincia alla Peppino Cocuzza in C Silver prima del passaggio alla Fortitudo Messina dove ottiene tre promozioni consecutiva dalla Serie D alla C Silver fino alla C Gold. Lo scorso anno il passaggio in maglia gialloviola.

Confermato, nuovo capitano di Castanea e ritrova coach Cavalieri. Quali saranno gli obiettivi?

“Senza dubbio ritrovo Claudio con cui ho un grosso legame molto stretto e di questo sono contento. Già da subito abbiamo iniziato a lavorare duro, la squadra è composta da ragazzi interessanti e vogliosi di dare tutto. Dal campionato mi aspetto di riscattare il cammino un po’ opaco dello scorso anno dove abbiamo trovato la quadra solo sul finale di stagione. Ci saranno i primi banchi di prova nei prossimi giorni ma ho notato da subito che la squadra è più funzionale nei ruoli rispecchiando il basket più moderno dei nostri tempi”.

B Interregionale che cambia ancora qualcosa, resta forse il nodo delle trasferte lunghe. Che ne pensa?

“Abbiamo l’esperienza dell’anno scorso, il girone playout e lo spareggio ci hanno visto viaggiare per tutto il centro e sud Italia. Quest’anno nel girone con noi ci saranno tre squadre campane e ci aspetta anche una trasferta in Basilicata, io dico che quello che ci tocca ce lo prendiamo. Quest’anno rispetto allo scorso ci sarà una divisione a metà tra playoff e playout, avremo delle trasferte più lunghe ma per me è stimolante”.

È passionale, diciamo così, sul parquet. Quest’anno sarà più d’esempio da capitano, sente la responsabilità?

“È un ruolo che ho già ricoperto alla Fortitudo Messina, sicuramente dovrò stare più attento. Lo scorso anno sono stato nervoso per tutto l’anno, non mi sentivo abbastanza allenato e mi sfogavo con gli arbitri. Il primo obiettivo sarà mantenere la calma e non fare più la guerra con gli arbitri che non porta a nulla”.

