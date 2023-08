"Castanea-Gesso", Atm attiva una nuova linea (n.40) in via sperimentale - Tempostretto

Servizio attivo da domani per collegare i villaggi collinari del comprensorio nord con quelli marinari

MESSINA – D’intesa con l’amministrazione comunale, Atm attiverà in via sperimentale una nuova linea, la n. 40, denominata “Castanea-Gesso”. Il servizio sarà attivo da da domani, sabato 12 agosto, . La nuova linea, la cui sperimentazione è stata concordata dopo avere accolto le istanze e i pareri dei residenti nei territori interessati, sarà attiva dalle ore 6 alle 19.10, per collegare i villaggi collinari del comprensorio nord con quelli marinari.

Per l’occasione, domani, alle 9.55, il sindaco Federico Basile con il vicesindaco Salvatore Mondello, e il presidente di Atm Messina Giuseppe Campagna, terranno a “battesimo” la nuova linea, con il viaggio inaugurale che prevede la salita in corrispondenza della fermata posta sulla Statale 113, nel villaggio di Rodia.