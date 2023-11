Castanea si prepara al presepe vivente: "Bus da Cavallotti per ridurre il traffico" - Tempostretto

Intanto l'associazione "Giovanna D'Arco", che organizza l'evento giunto alla 32esima edizione, sarà da Papa Francesco il prossimo 16 dicembre

MESSINA – Tra gli appuntamenti di Natale messinesi, ce n’è uno apprezzatissimo non soltanto dai cittadini ma da tanti appassionati in tutta la Sicilia e la Calabria. Si tratta del presepe vivente di Castanea, giunto alla 32esima edizione e ormai riconosciuto a livello nazionale, tanto da essere stato inserito nell’elenco dei 20 più belli d’Italia.

Spanò: “Il 16 dicembre saremo da Papa Francesco”

A organizzarlo è l’associazione Giovanna D’Arco. Il presidente Tonino Spanò è intervenuto in quinta commissione consiliare, invitato dal presidente Raimondo Mortelliti: “Anche quest’anno stiamo organizzando il presepe. Quest’anno sarà la 32esima edizione e il nostro Natale è diventato quello di Messina e oltre. Abbiamo più di 30mila visitatori l’anno, dalla Sicilia e dalla Calabria. Quest’anno attendiamo un gruppo di camper da più su della Calabria. La nostra è una delle manifestazioni tra le più grandi della città e abbiamo avuto l’onore di essere inseriti tra i 20 presepi più famosi d’Italia. Un vanto per noi e per Messina. Il 16 dicembre ci hanno convocato per un’udienza da Papa Francesco, nel pomeriggio sarà allestito lì il presepe vivente di tutta Italia. A Castanea si parla anche di inclusione, perché abbiamo coinvolto alcuni ragazzi migranti, con un protocollo di intesa con le associazioni”.

La viabilità: “Bus da Cavallotti per ridurre il traffico”

Un aspetto cruciale è quello della viabilità. Le tante presenze impongono una riflessione complessiva sulla questione parcheggi e sulla sicurezza delle varie strade, che rischiano di intasarsi. Spanò ha spiegato: “Stiamo cercando di organizzare 4 o 5 autobus insieme ad Atm che da Cavallotti portino al presepe e permettano ai cittadini di arrivare a Castanea senza avere i problemi di auto, parcheggio e viabilità. Questa è una delle novità uscite dal tavolo tecnico”. E Salvatore Papa, presidente della commissione viabilità, ha annunciato che del tema si parlerà in una sessione dedicata proprio a Castanea, con il prezioso supporto della consigliera Margherita Milazzo, originaria del villaggio.

Giorni e orari

A intervenire è stato anche l’assessore al Turismo Vincenzo Caruso: “Parlare di un evento così consolidato è importante. Grande merito va a tutta quella fascia di popolazione di Castanea che ci rende orgogliosi. Dobbiamo cercare di lavorare sulla promozione anche fuori Messina e va fatto in maniera più professionale possibile”. Poi la consigliera dell’associazione Domenica Costanzo: “Intorno al presepe ruotano 400 persone, tra figuranti e persone che lavorano già dalla fine di settembre in poi. I giorni saranno dal 25 al 7 gennaio, tranne il 28, il 31 e il 3 gennaio. Il 4 gennaio apriremo un’ora prima e porteremo le associazioni e le persone con disabilità per permettere loro di usufruire di un percorso dedicato. E poi il presidio medico, che teniamo aperto grazie all’aiuto dei volontari e abbiamo un’ambulanza fissa tutti i giorni. I figuranti sono tutti del luogo e di Messina, nei giorni festivi dalle 17.30 alle 19.30, ma l’orario di chiusura è indicativo. Nei giorni feriali dalle 18.30”.