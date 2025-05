Castelmola. In strada il corpo senza vita di un 56enne

I carabinieri di Taormina indagano per scoprire le cause della morte

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’alba di stamani a Castelmola, in via Porta Mola, alla base del costone roccioso su cui si trova il castello. I sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vittima aveva con sé i documenti: è un 56enne statunitense americano. Sul posto anche i carabinieri di Taormina, che hanno trovato tracce di sangue sulla parete della roccia e fin sulla strada, segno di una caduta.