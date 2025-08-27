 Catamarano batte sugli scogli a Lipari, disagi per oltre 300 passeggeri

Alessandra Serio

mercoledì 27 Agosto 2025 - 18:50

Illesi, sono arrivati a Vulcano dove erano diretti attraverso le corse successive

Lipari – Danni al mezzo ma nessuna seria conseguenza per i 338 passeggeri del catamarano Gabriele M. di Liberty Lines che stamani poco prima delle 11 ha urtato contro la banchina durante l’ormeggio al porto di Lipari. Il mezzo proveniva da Milazzo ed era diretto a Vulcano.

Se pur illese, le persone a bordo hanno affrontato una giornata di disagi perché sono stati trasferiti poco a poco a Vulcano tramite le corse successive, fino alle 13.30.

Liberty Lines con una nota ufficiale ha chiesto scusa ai viaggiatori, li ha ringraziati per la collaborazione ed ha reso noto che il catamarano è stato trasferito a Milazzo per le riparazioni ai danni all’opera morta dello scafo. La compagnia di navigazione ha ringraziato inoltre anche l’autorità marittima per l’assistenza prestata.

