Catania-Messina, i giallorossi in versione coppa Italia - Tempostretto

Ampio turnover per la squadra di Modica

Catania-Messina: è il giorno della partita di coppa Italia in corso. Ampio turnover per mister Modica che della partita contro Avellino di tre giorni fa conferma solo Lino Ortisi, ma gli cambia ruolo spostandolo più avanti nello schieramento. Esordio assoluto per il secondo portiere Jacopo De Matteis, Matteo Darini al centro della difesa e Domenico Franco in regia a centrocampo.

Inizio difficile per i giallorossi: traversa del Catania al terzo minuto.

Il primo tempo

Ritorno negli spogliatoi. 0-0: traversa del Catania con Deli. Nella prima mezz’ora occasioni con Marsura e Bocic imprendibili dai giallorossi sulle fasce. Nei minuti finali cresce il Messina, che ha occasioni grosse con Cavallo, dopo una bella transizione offensiva, e Luciani, che manca l’appuntamento col pallone a porta quasi sguarnita.