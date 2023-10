Catania - Messina. Trasferta vietata ai tifosi e niente diretta Sky-NowTv - Tempostretto

Il Messina atteso domani sera al "Massimino", le immagini solo con gli highlights e non c'è da stare tranquilli visti i precedenti di Sky-NowTv

“La trasferta di Coppa Italia, in programma a Catania, mercoledì 4 ottobre 2023, è vietata alla tifoseria ospite. La decisione è stata assunta dall’Osservatorio nazionale manifestazioni sportive ed è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi” è quanto comunica l’Acr Messina in vista del prossimo impegno ufficiale dei biancoscudati.

Un duro colpo per i tifosi peloritani che non potranno dunque andare in trasferta al seguito della squadra ma soprattutto, non è ancora ufficiale ma dovrebbe essere così, non potranno neanche guardarla da casa. Sky-NowTv, che ha acquisito i diritti della Lega Pro (Coppa Italia compresa), pubblicizzando il pacchetto si fa riferimento alle partite di Coppa dagli ottavi di finale in poi. Se non ci sarà la cessione dei diritti resta quindi fuori la sfida del “Massimino” di domani sera tra Catania e Messina.

Sky-NowTv, rapporto in chiaroscuro con il Messina

Non certamente la miglior notizia per i tifosi del Messina che dovranno trovare modi alternativi di conoscere le sorti della propria squadra in trasferta e, anche se in questo caso non è un errore in quanto si sapeva da prima delle modalità di copertura televisiva, sembra che l’emittente Sky e la piattaforma NowTv facciano un torto al Messina, anche per via del divieto di trasferta arrivato successivamente. Le immagini saranno visibili solo al termine del match negli highlights ma fin qui il Messina è sempre stato “maltrattato”.

Molti tifosi del Messina infatti non dimenticano come l’operatore si sia perso (o una scelta di regia all’avanguardia) la punizione di Firenze a Cerignola. Successivamente negli highlights di Francavilla diverse delle palle gol del Messina non sono state inserite nel montaggio finale e in ultimo proprio qualche giorno fa dalle azioni salienti contro l’Avellino è scomparsa la parata di Fumagalli sul colpo di testa ravvicinato di Marconi, un riflesso di puro istinto che avremmo voluto rivedere.

