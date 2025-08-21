 Catarratti. "Grave situazione igienico-sanitaria" VIDEO

Catarratti. “Grave situazione igienico-sanitaria” VIDEO

giovedì 21 Agosto 2025 - 13:01

Le immagini che ci sono state inviate mostrano una serie stomachevole di topi morti in strada e un cumulo di rifiuti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazione igienico-sanitaria grave a Catarratti, più volte segnalata alla dirigenza Messina Servizi. Nulla è stato fatto a tutt’oggi ed è un’emergenza. Non ci sentono, sono sordi alle segnalazioni”.

Le immagini che ci sono state inviate mostrano una serie stomachevole di topi morti in strada e un cumulo di rifiuti. La necessità di un intervento di bonifica è urgente. Naturalmente ciò non toglie che l’inciviltà alla base di situazioni vergognose vada sempre condannata e reclama un presidio costante del territorio.

