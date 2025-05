Gli incivili complicano la vita dei residenti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questo è tutto lo schifo che c’è a Catarratti. Non capisco perchè non mettono le telecamere per scovare questi zozzoni e incivili che si comportano così. Siamo privi di uscire fuori a passeggiare perchè siamo anche pieni di topi portati dalla spazzatura”.

Giriamo la segnalazione a Messina Servizi.