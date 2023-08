Catena Fiorello chiude l'estate mandanicese presentando il suo ultimo libro - Tempostretto

La scrittrice siciliana protagonista in piazza Duomo con una conversazione su "Ciatuzzu"

MANDANICI – L’estate mandanicese si è conclusa con la serata letteraria, un incontro importante con la scrittrice Catena Fiorello Galeano, che dopo anni torna a incontrare il pubblico di Mandanici. Un evento fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Briguglio e dall’assessore Sebastiano Ravidà, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Commissione cultura. La serata si è tenuta in piazza Duomo, una location di interesse storico e culturale grazie alla presenza dei monumenti (Duomo di Santa Domenica) e palazzi antichi (Palazzo Scuderi e l’ ex palazzo Mastroeni-Longo, oggi sede della biblioteca comunale).

Catena Fiorello Galeano ha presentato il suo ultimo romanzo “Ciatuzzu”, un libro ispirato a una storia di vita commovente raccontata attraverso la voce e gli occhi di un bambino siciliano degli anni Sessanta. La scrittrice ha trasmesso il contenuto del romanzo in una dialettica introspettiva e familiare, interloquendo con il pubblico presente e con la dottoressa Virginia Caffo, che ha commentato e toccato i punti cardini del romanzo. Inoltre, la serata è stata allietata dalla voce di Sofia D’Arrigo, con le sue canzoni inedite e non, e si è conclusa con giochi pirotecnici. La serata letteraria è stata un’occasione per estendere l’invito a tutti i presenti a visitare Mandanici, comune immerso nella natura incontaminata e circondato da un patrimonio storico e culturale di grande valore.