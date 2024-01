“Cateno De Luca è incompatibile con il Pd”

Lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale del Partito democratico: "Non è un interlocutore possibile in Sicilia"

MESSINA – Cateno De Luca e il Pd possibili alleati in Sicilia? Il Coordinamento provinciale del Partito democratico di Messina prende le distanze da ogni possibile scenario di questo tipo: “De Luca è incompatibile con il nostro partito”. E scrive: “La conferenza stampa del gruppo parlamentare del Pd all’Ars rischia di tenere in piedi un equivoco che nuoce al Partito democratico e alla prospettiva di costruire un’alternativa al governo Schifani. Bene hanno fatto i nostri parlamentari regionali a lavorare di concerto con le altre forze di opposizione dell’Assemblea regionale per far emergere contraddizioni e inadeguatezze del governo delle destre siciliane. Altra cosa però è immaginare percorsi politici comuni, senza per altro alcun dibattito negli organismi preposti alla definizione della linea politica e delle alleanze, con chi ha rappresentato e rappresenta altro rispetto al centro-sinistra e al campo progressista”.

Continua il coordinamento provinciale: “Cateno De Luca, e le forze politiche in cui ha militato, sostenuto e con le quali è stato candidato (Mpa, Udc, Forza Italia), e quelle che ha fondato da Sicilia Vera a Sud Chiama Nord, si sono sempre stabilmente collocate nel centro-destra. È quello il suo campo, sono quelli i suoi valori. A ciò si aggiungano i comportamenti, gli atteggiamenti, le prese di posizioni e la presenza social di questi anni che tutto raccontano fuorché di un interlocutore possibile per il Pd ed il centro-sinistra: più volte criticati e dileggiati con volgarità”.

E ancora: “Se qualcuno a Palermo, o nelle altre province, crede di conoscere o pensa di poter gestire Cateno De Luca si sbaglia di grosso e, dalla provincia di Messina, siamo nella condizione di offrire un quadro chiaro e circonstanziato. È vero che alla Sicilia e a Messina serve un’alternativa politica ed elettorale e, neanche noi ci rassegniamo a un ruolo minoritario, ma non ci sono scorciatoie: se il Pd e le forze progressiste vogliono tornare a vincere, a livello regionale e nei territori, recuperino la propria identità e costruiscano un progetto che sappia parlare alle siciliane e ai siciliani”.

