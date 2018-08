A Torre Faro la munnizza davanti casa: l'inciviltà batte il porta a porta FOTO

Torre Faro è il regno dell’inciviltà. Anche questa mattina il villaggio si è svegliato con il solito spettacolo indecente di sacchetti e immondizia disseminati sui marciapiedi, davanti ai portoni delle case, a ridosso delle strade, in ogni angolo in cui gli attuali residenti di Torre Faro hanno deciso potesse essere il posto giusto per lasciare la propria immondizia. Ecco come non funziona la raccolta differenziata a Torre Faro. Ecco come non funziona il porta a porta a Torre Faro. In questo periodo estivo in cui il villaggio si popola di vacanzieri e messinesi che lasciano il centro città per spostarsi nelle residenze estive, Torre Faro si trasforma in una grande distesa di immondizia.

Non è colpa di un sistema di raccolta che non funziona o di disservizi. La colpa è di chi non rispetta le regole, di chi non rispetta gli orari di conferimento, di chi non rispetta i giorni fissati in calendario per le varie tipologie di rifiuto. A dirlo chiaramente sono le immagini scattate questa mattina per le strade di Torre Faro intorno alle 10.

Oggi sarebbe il giorno della raccolta dell’umido e invece si vedono sacchetti di ogni tipo e che contengono rifiuti di ogni genere, compresi i sacchi neri che non devono essere utilizzati per il conferimento dell’umido. Oggi alle 11.30 i mezzi di MessinaServizi sono passati a raccogliere tutto e probabilmente anche questo disincentiva ulteriormente uno sforzo di civiltà che dovrebbe essere il primo passo verso un sistema che funziona.

Poi è ovvio che MessinaServizi dovrà garantire al meglio pulizia, decoro ed efficienza, ma se i cittadini non fanno la loro parte non ci potrà mai essere una differenziata degna di questo nome.

Purtroppo quello che è accaduto oggi non è un caso isolato ma si ripete tutti i giorni. Anche ieri mattina MessinaServizi aveva effettuato un sopralluogo in Via Scuole, Via Pozzo Giudeo e Via Torre Bianca, trovandosi di fronte alla stessa situazione, con l’aggravante che di domenica tra l’altro non si dovrebbero trovare rifiuti.

“Noi abbiamo i nostri limiti, ma contro chi conferisce fuori orario, nel giorno sbagliato e una tipologia di rifiuto non conforme, non c’è MessinaServizi che possa bastare o reggere questo sistema, che ha prodotto fino adesso, tanta munnizza e pochi rifiuti differenziati” ha scritto la società dal suo profilo Fb.

La società ha annunciato una stretta sui controlli, ma intanto a pagare le conseguenze sono quei cittadini che invece la differenziata la fanno e però si ritrovano a dover convivere in mezzo a sporcizia e odori nauseabondi.

Francesca Stornante