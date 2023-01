Cattura Messina Denaro, Anm di Messina si congratula con De Lucia - Tempostretto

La giunta messinese della sigla dei magistrati ringrazia l'ex capo della Procura di Messina

MESSINA – “La Giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati, distretto di Messina, esprime il più vivo compiacimento per la brillante operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, eseguita oggi nel capoluogo, che ha condotto all’arresto del noto latitante Matteo Messina DenaroMatteo Messina Denaro, il video dell’arresto artefice della stagione di terrore mafioso in cui l’Italia è piombata negli anni Novanta”.

Con una nota ufficiale la sezione messinese della sigla dei magistrati, presieduta da Laura Romeo con Francesca Bonanzinga alla segreteria, si unisce al plauso per la cattura di Matteo Messina Denaro e in particolare ringrazia il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che ha recentemente lasciato la guida della procura messinese.

“La Giunta, in questa giornata in cui lo Stato ha finalmente riaffermato i valori della legalità e della giustizia nei confronti dell’ultimo dei boss stragisti di Cosa Nostra, fino a ieri ancora in libertà dopo 30 anni di vane ricerche, desidera esprimere la propria gratitudine a tutti i magistrati che, con spiccato spirito di servizio, e grazie all’instancabile collaborazione della polizia giudiziaria, hanno contribuito al raggiungimento di un risultato storico, non soltanto per la Sicilia ma per l’intero Paese”, prosegue l’Anm.

“Un particolare ringraziamento è rivolto al dottor Maurizio de Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, le cui capacità professionali e la cui instancabile dedizione alle proprie funzioni sono ben conosciute dalla magistratura messinese, per avere egli guidato fino a pochi mesi fa la Procura del capoluogo messinese”, conclude la Giunta.