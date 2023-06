Ccpm di Taormina in "trasferta". Salvati due bimbi prematuri a Patti e Palermo - Tempostretto

Il primo pesa 1 kg, il secondo 800 grammi. Riusciti entrambi gli interventi

Un giorno straordinario per la sanità siciliana e per la grande professionalità dimostrata dal personale delle unità operative di Cardiochirurgia pediatrica e Anestesia del Ccpm di Taormina, che hanno condotto un procedura tecnica ed organizzativa assolutamente di alta complessità.

Un’intera équipe infatti del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo – composta da cardiochirurghi, anestesisti e infermieri specializzati, si è recata presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Patti, diretta dalla dottoressa Caterina Cacace, dove era stato ricoverato un bambino prematuro di circa un mese, ed un peso di 1 kg.

Mentre però l’equipe si recava presso l’ospedale di Patti, il dottore Sasha Agati veniva contattato anche dalla terapia intensiva neonatale del Policlinico dell’Università degli Studi di Palermo – diretta dal professor Mario Giuffrè – per il trattamento chirurgico di un prematuro di 800 grammi, con severa insufficienza respiratoria e iniziale patologia addominale, pertanto è stata creata una staffetta da parte della direzione sanitaria dell’ospedale di Taormina che ha consentito all’équipe di proseguire anche per l’ospedale palermitano, per eseguire l’intervento di chirurgia cardiaca correttivo.

Attualmente entrambi i bambini si trovano nelle rispettive unità di terapia intensiva neonatale con un decorso post operatorio regolare, senza aver avuto nessuna complicanza dalle procedure. I bambini dovranno affrontare naturalmente il percorso dello sviluppo e della maturità degli organi che gli potrà consentire di ritornata normale.

L’equipe medica che ha eseguito questa eccezionale staffetta medica, realizzando un evento unico, era composta dai cardiochirurghi pediatrici Salvatore Agati e Ines Andriani, dai cardioanestesisti Enrico Iannace e Jacopo Timpano, dagli infermieri specializzati Antonella Pino, Manuela Favorito, Ivana Pugliatti, tutti in servizio al Ccpm di Taormina.