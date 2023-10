Cda dell'ente teatro, Scolaro e Traclò scelti da Comune e Città metropolitana - Tempostretto

Messina. Le designazioni del sindaco e sindaco metropolitano Federico Basile per il Consiglio d'amministrazione del "Vittorio Emanuele"

MESSINA – Federico Basile nomina l’uscente Lorenzo Scolaro come componente del Consiglio d’amministrazione del Teatro “Vittorio Emanuele” in rappresentanza del Comune. E, per la Città metropolitana di Messina, sempre Basile, in qualità di sindaco metropolitano, nomina Oleg Traclò. Il tutto mentre s’attende il passaggio di Orazio Miloro da commissario straordinario a presidente, riconfermato, dell’ente teatro, su indicazione dell’assessora regionale Elvira Amata.

Quanto ai prescelti, Lorenzo Scolaro è un professionista diplomato al “Corelli” e orchestrale con esperienza, tra la Sinfonica di Palermo, la Scala, l’orchestra di Messina e altre nazionali. Oleg Traclò è un avvocato cassazionista e che ha ottenuto 741 preferenze alle ultime regionali, con Sicilia Vera di Cateno De Luca, lista Autonomia siciliana.

Nel frattempo, il 20 ottobre il “Vittorio Emanuele” presenta la stagione teatrale, con Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio. E l’altra attesa è quella, burocrazia permettendo, dei direttori artistici di prosa e musica, che mancano da più di un anno.