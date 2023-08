C'è chi dice no: il giorno del corteo contro il ponte sullo Stretto - Tempostretto

Si parte da Piazza Cairoli allle 18. Concerto finale in piazza Unione Europea

MESSINA – Il giorno del corteo no ponte a Messina. Si parte alle 18 da piazza Cairoli e si termina in piazza Unione Europea con la musica fino all’una di notte.

Sottolinea il movimento No ponte in una nota: “Quella che doveva essere l’ultima estate senza i cantieri del ponte è diventata la prima estate di grande mobilitazione. Già il 17 giugno migliaia di persone hanno attraversato Torre Faro. Nello scenario commovente dello Stretto migliaia di persone si sono mescolate col solo scopo di rendere omaggio a un panorama unico e con l’intento di proteggere la risorsa più preziosa che il nostro territorio conserva. Le notizie che ci giungono parlano di una ulteriore grande partecipazione al corteo di oggi e sono iniziati i i lavori del campeggio No ponte che termineranno domenica 13 agosto. Con noi saranno presenti delegazioni di movimenti che in tutto il paese agiscono in difesa dei luoghi che abitano”.

E ancora: “Quello che abbiamo fatto per fermare la devastazione del nostro territorio è già tanto, ma tantissimo c’è ancora da fare per impedire che vengano aperti i cantieri. Tutti quanti sanno, infatti, che il ponte sullo Stretto non è un modellino che verrà calato tra Sicilia e Calabria, ma un esercito di ruspe e camion che prenderanno possesso dei nostri territori e condizioneranno le vite di centinaia di migliaia di abitanti delle due sponde. Stringiamoci, dunque, tutti insieme a difesa delle città che abitiamo”.

