In tremila per dire "no al ponte e sì allo sviluppo sostenibile per lo Stretto" VIDEO - Tempostretto

Le interviste ad alcuni partecipanti della manifestazione a Torre Faro contro la grande opera

Interviste con Mauro Mangano e Alessandra Minniti (responsabili Europa Verde Sicilia e Messina), Francesco Lucchesi (segreteria regionale Cgil) e Isabella Giunta (Cric).

MESSINA – Erano circa in tremila a manifestare oggi a Torre Faro contro il ponte sullo Stretto. In molti hanno sottolineato: “Il nostro è un solo no e tanti sì alle infrastrutture, i servizi, l’alta velocità e uno sviluppo sostenibile in Sicilia e Calabria”.

Tante bandiere, ironia, slogan e canzoni, oltre che una convinzione negli interventi: “Impediremo che il ponte venga costruito”. Una quarantina tra partiti, associazioni, sindacati e tanti cittadini. Alla fine, davanti all’Horcynus Orca, in uno slargo animatissimo, tra gli altri, interventi di Pietro Patti (Cgil Messina), Antonella Russo (Pd), Daniele Ialacqua e Guido Signorino, dei comitati No ponte.