“C’è una discarica in un palazzo in costruzione a Provinciale”

Immondizia di ogni tipo a pochi passi dalla chiesa

MESSINA – Un cumulo di immondizia, vecchi mobili, cassette della frutta e sacchetti vari. Ma anche sedie di plastica rotte, metallo, bocce e bottiglie di vetro. C’è una discarica sempre più ampia e stavolta non siamo né sui colli né fuori città, ma in pieno centro. Alcuni lettori hanno segnalato la presenza della spazzatura all’interno di un palazzo in costruzione, “in cui non si lavora da anni”, a Provinciale.

Uno spettacolo indecoroso, tutt’altro che nascosto. Il palazzo in questione si trova in via Antonello Freri, poco prima del semaforo davanti la Chiesa di Santa Maria di Gesù. Basta svoltare a destra ed ecco lo “spettacolo”.