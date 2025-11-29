 "Cedimento di piazza dell'Angelo a Torre Faro", Messina 3 S critica l'amministrazione

Redazione

sabato 29 Novembre 2025 - 14:35

Assieme a "Rinascita Messina", il movimento di Sciacca accusa "d'inefficienza" la Giunta Basile. In ogni caso, la riqualificazione della piazza è in programma

MESSINA – “Lo avevamo segnalato a più riprese. il pericolo di cedimento della piazza dell’Angelo di Torre Faro. Oggi il disastro è sotto gli occhi di tutti. Ancora una volta questa amministrazione, nonostante i tanti avvertimenti, ha dato la plastica dimostrazione della sua inefficienza. Un cedimento strutturale annunciato che certifica l’assoluta incapacità di mancanza di percezione dei rischi per la cittadinanza e che denota il totale disinteressamento dei reali bisogni della città”. Duro attacco politico di Comitato Messina 3S di Gaetano Sciacca, diventato movimento politico, e “Rinascita Messina”.

Il progetto di riqualificazione

In ogni caso, la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno sette diverse piazze e aree della città, compresa piazza dell’Angelo, è partita. L’intervento di Torre Faro (Piazza dell’Angelo con basolato risistemato) ha con un costo di 2.334.523 euro (di cui quasi un milione e 800mila euro di soli lavori) e una durata prevista di 400 giorni, i cui lavori sono iniziati a metà settembre 2025.

