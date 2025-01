Celebrata a Messina la Giornata Nazionale del Tricolore FOTO

Oggi il Tricolore compie 228 anni. Doppio evento in piazza Unione Europea e a Palazzo Zanca

MESSINA – Anche la città di Messina ha celebrato oggi il 228esimo anniversario dalla Proclamazione del Primo Tricolore d’Italia. L’evento è stato promosso dal Comune di Messina, d’intesa con le Associazioni di Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina e la Brigata Meccanizzata Aosta.

La manifestazione si è svolta in due fasi. Alle ore 9.30, con la cerimonia inaugurale in piazza Unione Europea, cui hanno presenziato autorità civili, militari, religiose, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e studenti degli istituti scolastici cittadini. E’ stata eseguita una manovra di srotolamento o di discesa del Tricolore, a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, con operatori specializzati del SAF (Speleo Alpino Fluviale) sulle note dell’Inno di Mameli magistralmente intonato dalla banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta, diretta dal 1° lgt Fedele De Caro.

La cerimonia è proseguita nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, con i saluti istituzionali della prefetta di Messina Cosima Di Stani e del sindaco Federico Basile. La prefetta di Stani ha evidenziato come “La Bandiera e l’Inno nazionale rappresentino i simboli della nostra Repubblica. Ringrazio l’Amministrazione comunale, le Associazioni presenti, la Brigata Aosta e i Vigili del Fuoco, per avere reso così solenne e partecipata la Giornata del Tricolore, istituita nel 1996. La Bandiera deve essere un punto di riferimento per tutti noi nella nostra vita quotidiana”.

Il sindaco Basile, dopo avere salutato e ringraziato per la loro presenza le Autorità intervenute, ha sottolineato che: “Il Tricolore rappresenta l’emblema dell’identità italiana. La sua importanza non è solo simbolica, ma soprattutto si collega al passato, alla memoria storica e ai sacrifici di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà dell’Italia. Sono questi i valori che devono essere trasmessi ai giovani per una società futura sempre più consapevole”.

Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Messina Leon Zingales ha dichiarato che: “Il Tricolore è la carta d’identità della nostra nazione. Questa Giornata assume grande significato anche per i giovani chiamati a costruire un futuro di pace, libertà e serenità per l’Italia. I tre colori della Bandiera rappresentano la speranza nel verde, la fede nel bianco e l’amore e il sacrificio di chi ha lottato per noi nel rosso”.

Il programma dei lavori è stato moderato dal cav. Omri Silvana Paratore, vicepresidente nazionale A.N.I.O.M.R.I.D., che ha anche letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 7 gennaio per la Giornata del Tricolore: “Celebriamo oggi il 228° Anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica. La Bandiera è testimone che, di generazione in generazione, riassume la nostra identità di Popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia, di pace e cooperazione che sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale. Il Tricolore evoca l’orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi Italiani, esprime al Mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria. Ad esso ci rivolgiamo con rispetto e l’emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno ad esso. Viva il Tricolore, viva la Repubblica.”, ha concluso il presidente Mattarella.

A palazzo Zanca sono intervenuti il presidente della sezione di Messina dell’UIR (Unione Insigniti della Repubblica) cav. Pietro Bongiovanni, il presidente nazionale A. N. I. O. M. R. I. D (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) cav. ufficiale Francesco Salvatore Frazzetta, il presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare – Federazione Provinciale di Messina prof. Biagio Ricciardi, il prof. Luigi D’Andrea dell’Università degli Studi di Messina su “Il Tricolore simbolo dell’Unità Nazionale” e il tenente colonnello Domenico Oppedisano capo ufficio operazioni, addestramento ed informazioni del 5°Rgt Fanteria Aosta sul tema “Patria e Nazione per un nuovo Risorgimento Italiano”.

A concludere i lavori l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, che ha ringraziato gli studenti intervenuti, invitandoli a riflettere sul tricolore e sulla conoscenza della Costituzione italiana.