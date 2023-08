Cena a base di pesce, poi vanno via senza pagare: la denuncia della presidente Fipe - Tempostretto

Maria Carlotta Andreacchio racconta quanto accaduto: "Gesto ignobile. Tutto progettato davanti alla loro bambina, altra vittima di questa assurdità"

MESSINA – La presidente del Gruppo Donne Imprenditrici Fipe e tesoriera provinciale della Federazione Italiana Cuochi, Maria Carlotta Andreacchio, ha denunciato su Facebook quanto accaduto nelle scorse ore al suo ristorante, la Trattoria del Marinaio. Dal suo racconto si evince che una coppia, marito e moglie, con al seguito una bambina piccola (che abbiamo rimosso dalla foto), dopo aver cenato è andata via senza pagare.

“Gesto ignobile”

“Mi auguro che questo post sia condiviso il più possibile”, scrive Andreacchio sui social, allo scopo di arrivare a chi “ha commesso il gesto (reato) ignobile di defilarsi senza pagare il conto. Per qualsiasi imprenditore, non solo la mia categoria, non c’è sensazione più frustrante di accorgersi che un cliente va via senza pagare, e non per la perdita economica, ve lo garantisco, ma per il gesto che nel 2023 fatichi a comprendere e metabolizzare facilmente”. E la ristoratrice aggiunge: “La tragedia è quando ti accorgi che il tutto viene meticolosamente progettato mentre cenano, davanti alla loro bambina, vittima anch’essa di questa assurdità”.