Il Team Scaletta si ferma in campionato ma si regala Annalisa Foti

Dopo quattro vittorie consecutive le biancazzurre cedono al Pisticci in Serie B, sul mercato il ds Maio piazza un colpo da Serie A

MESSINA – In campionato il nuovo anno si apre con una battuta d’arresto per il Team Scaletta, sconfitto in trasferta sul campo della Futsal Pisticci. Una gara in cui le padrone di casa hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni create, mentre alla formazione messinese è mancato il killer instinct nei momenti chiave.

Il match si è chiuso sul 5-2, con il Team Scaletta capace per due volte di provare a ricucire il gap senza però riuscire a completare la rimonta. Una sconfitta che non compromette comunque il cammino stagionale: le messinesi restano saldamente al quarto posto, pienamente in zona playoff. In attesa comunque della gara contro Priolo di Coppa Italia importantissima per il club della presidente Tafuri che ci tiene a fare bene.

Nel frattempo il Team Scaletta si regala un autentico colpo da 90 in vista del girone di ritorno: il Ds Maio porta alla corte della formazione messinese Annalisa Foti, pivot classe 2000 reduce da tre stagioni nel massimo campionato di futsal femminile italiano.

Annalisa Foti nuovo pivot del Team Scaletta

Calcettista con il gol nel sangue, Annalisa Foti è dotata di un’ottima struttura fisica che la rende un fattore determinante nel ruolo di pivot. Il suo percorso recente ha subito un lieve stop a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dal parquet per circa tre mesi, compromettendo la sua esperienza a Montesilvano dopo appena un mese dal suo approdo. “È stata una bella sorpresa la chiamata del Team Scaletta”, ha dichiarato la pivot.

La biografia di Foti

Cresciuta con il pallone nel sangue, Annalisa muove i primi passi nel futsal senior giovanissima: a soli 12 anni debutta in una squadra femminile maggiore e a 14 anni è già protagonista nel campionato di Serie A2 con il Futsal Melito. Tanta gavetta e tanti gol la portano poi all’occasione della Segato Woman, proprio sotto gli occhi dell’attuale direttore sportivo del Team Scaletta, Maurizio Maio.

La crescita è costante: dopo una prima parte di stagione di consacrazione alla Reggio Sporting Club, chiusa con 10 reti, arriva la nuova chiamata della Cormar Segato Woman, con cui Foti si conferme chiude il campionato con 19 gol e i playoff per la Serie A conquistati all’ultima giornata, proprio contro il Team Scaletta. Da lì il salto definitivo nel massimo campionato: prima con la Femminile Molfetta, dove realizza 7 reti, poi con la Royal Team Lamezia, esperienza che le consente di andare in doppia cifra come bottino in Serie A.

Le prime parole in maglia Team Scaletta

“Non pensavo di avere un’altra chance di giocare quest’anno e voglio sfruttarla per ritrovare ritmo, confidenza e rilanciarmi – dichiara Foti – La Serie A mi ha dato tantissimo, perché ho giocato con e contro giocatrici importanti e questo mi ha fatta crescere e imparare. La pressione è enorme, ma mi sento molto più matura caratterialmente: è questo il bagaglio più grande che porto con me. Alcune compagne le conoscevo già, altre no, ma nell’ultima trasferta si è creato subito feeling. Sento di poter fare bene”.

