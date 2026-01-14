 Racconta la sua fattoria sui social: a Messina l'agricoltore-influencer Davide Gomiero VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 15:08

Insieme alla sua famiglia è protagonista della docu-serie "Quella pazza fattoria" in onda su Dmax

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ogni giorno si sveglia, semina, coltiva, si occupa dei suoi animali e lo mostra al mondo. Ecco la storia dell’agricoltore-influencer Davide Gomiero. Il trentenne racconta senza filtri le vicende quotidiane della sua famiglia e della sua azienda agricola che si estende per oltre 400 ettari in provincia di Padova. Da qualche anno, un po’ per gioco, ha iniziato a raccontare la sua vita in fattoria sui social e pian piano i follower sono aumentati fino ad arrivare a 455mila. Il suo è un racconto genuino, fatto di lavoro, sacrifici e agricoltura.

Protagonista della docu-serie “Quella pazza fattoria” su Dmax

La popolarità raggiunta su Instagram, con la pagina @gomierofarm, gli ha aperto le porte della tv. Insieme alla sua famiglia, infatti, è protagonista della docu-serie “Quella pazza fattoria” in onda su DMAX. “Abbiamo già registrato 4 edizioni e quest’anno faremo la quinta”, racconta l’agrinfluencer. “E’ bello sapere che in tv ci seguono anche persone che non sono strettamente interessate all’agricoltura come capita sulle nostre pagine. Il nostro pubblico si è affezionato alla famiglia e alla nostra fattoria”, aggiunge.

Ospite all’Opportunity Day. “Ai giovani dico buttatevi”

Davide Gomiero è intervenuto come ospite nel corso della terza giornata di “Opportunity Day”. E’ salito sul palco di Piazza Cairoli, intervistato dalla conduttrice Noemi David, per raccontare la sua esperienza come agricoltore che all’improvviso diventa una star, sia sui social che in tv. “Ai giovani dico di buttarsi, quello che ho fatto io mostrando il mio lavoro in fattoria potrebbe farlo anche chi ha una pasticceria, un panificio o qualsiasi altro tipo di attività. Basta buttarsi e crederci”, conclude Gomiero.

