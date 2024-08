Cenere Etna, il governo decide la mobilitazione nazionale

Schifani: "Accolta la nostra richiesta, siamo certi che gli interventi saranno immediati"

Stato di mobilitazione nazionale per la cenere dell’Etna, deciso dal gverno Meloni. A commentare il l provvedimento varato dal ministero della Protezione civile è il presidente della Regione siciliana Renato Schifani: “Apprendiamo con piacere che il governo nazionale ha accolto la nostra richiesta della dichiarazione dello stato di mobilitazione, da me formulata in subordine a quello di crisi ed emergenza, per supportare i Comuni del Catanese nella rimozione della cenere caduta dall’Etna. Siamo assolutamente certi che, come sempre, gli interventi saranno immediati per poter aiutare subito le comunità etnee”.

