Carcere di Barcellona, quattro agenti penitenziari aggrediti

Hanno riportato prognosi comprese tra due e venti giorni

BARCELLONA P.G. – Giornata nera per la polizia penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto. A dichiararlo è il presidente di Con.si.pe., Mimmo Nicotra, che rende note le ennesime aggressioni ai danni di poliziotti penitenziari che nel caso di specie hanno interessato nella sola giornata di oggi quattro poliziotti penitenziari barcellonesi.

“I fatti – prosegue Nicotra – sembrano essere riconducibili a due diversi episodi le cui motivazioni non sono note, mentre è certo che i quattro poliziotti – due donne e due uomini – abbiano dovuto ricorrere alle cure presso il vicino pronto soccorso. In attesa di conoscere la fine degli accertamenti sanitari per il quarto poliziotto, le prognosi per i primi tre sembrano andare da un minimo di due giorni ad un massimo di oltre venti giorni”.

“Stiamo denunciando da tempo i gravi problemi che attanagliano il sistema penitenziario italiano e forse la realtà barcellonese risulta essere una di quelle in cui le criticità si registrano con una frequenza sicuramente maggiore. Nell’augurare ai poliziotti feriti una pronta guarigione è necessario – conclude Mimmo Nicotra – che si inverta questa tendenza e che vengano adottati provvedimenti, anche legislativi, che possano arginare il continuo massacro delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

