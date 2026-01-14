 Carcere di Barcellona, quattro agenti penitenziari aggrediti

Carcere di Barcellona, quattro agenti penitenziari aggrediti

Redazione

Carcere di Barcellona, quattro agenti penitenziari aggrediti

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 07:30

Hanno riportato prognosi comprese tra due e venti giorni

BARCELLONA P.G. – Giornata nera per la polizia penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto. A dichiararlo è il presidente di Con.si.pe., Mimmo Nicotra, che rende note le ennesime aggressioni ai danni di poliziotti penitenziari che nel caso di specie hanno interessato nella sola giornata di oggi quattro poliziotti penitenziari barcellonesi.

“I fatti – prosegue Nicotra – sembrano essere riconducibili a due diversi episodi le cui motivazioni non sono note, mentre è certo che i quattro poliziotti – due donne e due uomini – abbiano dovuto ricorrere alle cure presso il vicino pronto soccorso. In attesa di conoscere la fine degli accertamenti sanitari per il quarto poliziotto, le prognosi per i primi tre sembrano andare da un minimo di due giorni ad un massimo di oltre venti giorni”.

“Stiamo denunciando da tempo i gravi problemi che attanagliano il sistema penitenziario italiano e forse la realtà barcellonese risulta essere una di quelle in cui le criticità si registrano con una frequenza sicuramente maggiore. Nell’augurare ai poliziotti feriti una pronta guarigione è necessario – conclude Mimmo Nicotra – che si inverta questa tendenza e che vengano adottati provvedimenti, anche legislativi, che possano arginare il continuo massacro delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Messina. Autonomia per i ragazzi fuori famiglia, parte il progetto per gli ex affidati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED