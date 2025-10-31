 Centro Commerciale Zafferia: arriva l'autorizzazione definitiva

Marco Ipsale

venerdì 31 Ottobre 2025 - 08:00

Il mega-progetto della C.C.R. Centri Commerciali Retail S.r.l. ottiene l'assenso amministrativo finale per la costruzione di una grande struttura di vendita da 22.334 mq

MESSINA – Si sblocca definitivamente l’iter amministrativo per la realizzazione di un nuovo polo commerciale a Zafferia. Il Dipartimento comunale Servizi alle Imprese ha rilasciato l’Autorizzazione Amministrativa finale per l’apertura di un grande Centro Commerciale alla società Ccr. Centri Commerciali Retail S.r.l. (già Iniziative Commerciali Itc s.r.l.).

L’atto fa seguito al parere favorevole unanime espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 2 settembre 2025 e conferma l’assenso già rilasciato in precedenza.

I numeri del nuovo Centro Commerciale

Il progetto autorizzato riguarda la costruzione di una Grande Struttura di Vendita (Gsv) con una superficie destinata alla vendita di 22.334 metri quadri, di cui 2.230 del settore alimentare e 20.104 del settore non alimentare.

Il centro sarà articolato in: 3 Grandi Strutture (totale 8.865 mq); 4 Medie Strutture (totale 3.740 mq); 59 Esercizi di vicinato (totale 9.529 mq) e 16 Chioschi (totale 200 mq), mentre l’area dei parcheggi coprirà 46.133 metri quadri.

Condizioni e tempi

La società ha versato 35mila 579 euro a titolo di rimborso spese istruttorie. L’Autorizzazione Amministrativa decauderà automaticamente qualora il titolare non iniziasse l’attività di vendita entro tre anni dalla data della deliberazione conclusiva della Conferenza di Servizi, il 2 settembre 2025.

