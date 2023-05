Centro commerciale Tremestieri, apre il Museo dello Sport. In mostra cimeli dei campioni - Tempostretto

In mostra oggetti dei campioni dello sport mondiale e personali “ricordi giallorossi” del Messina

Si è aperto oggi al Centro Commerciale Tremestieri il “Museo dello Sport”, un’esposizione straordinaria ricca di coppe, maglie e cimeli dei più celebrati nomi del calcio internazionale, italiano ed altre rarità possedute da amatissimi campioni di molte altre discipline sportive.

L’importante iniziativa, con la quale il Centro Commerciale Tremestieri festeggerà il suo 18^ compleanno, è patrocinata dal Comune di Messina.

Ieri il direttore del Centro Domenico Rinaldi ha presentato la mostra al sindaco di Messina Federico Basile ed all’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, ai quali ha mostrato alcuni dei più singolari “reperti” della straordinaria esposizione che, per la prima volta arriva in Sicilia.

Nell’interessante percorso allestito all’interno del Centro Commerciale Tremestieri i visitatori potranno ammirare fra gli altri la Coppa del mondo Jules Rimet, la maglia di Diego Armando Maradona della stagione 87/88 che culminò con la vittoria dello scudetto del Napoli, una scarpa da calcio firmata da Cristiano Ronaldo, la maglia rosa dell’indimenticato campione di ciclismo Marco Pantani, il cerchione della Ferrari di Gilles Villeneuve e molti altri oggetti ancora.

Lo spazio dedicato al Messina

Uno spazio di rilievo è stato dedicato alla squadra di calcio del Messina. Sono stati gli stessi sportivi messinesi ad aver portato al Centro Commerciale Tremestieri i propri “ricordi giallorossi”, allestendo così una mostra davvero unica con personali amarcord posseduti proprio dai tifosi grazie soprattutto a Nicola Maddocco e a Daniele Fiorillo per il collage di immagini. Un altro spazio è stato dedicato all’amatissimo campione messinese di ciclismo Vincenzo Nibali.

Il Museo dello Sport potrà essere visitato gratuitamente fino al 28 maggio. I cimeli arrivano direttamente dai famosi Musei nazionali dello Sport di Torino e di San Siro a Milano, un percorso ricco di appassionante storia che parte dai primi anni del calcio professionistico ed arriva ai giorni nostri.

Festa della bicicletta

Un autentico regalo che il Centro Commerciale Tremestieri vuole fare a tutti i messinesi ed agli appassionati del calcio e dello sport arricchito da diverse iniziative collaterali per le famiglie ed i bambini fra le quali già questo fine settimana la festa della bicicletta promossa dall’associazione nazionale di mountain bike, con la quale coinvolgere i giovani, gli appassionati della pedalata e i bambini, che per la prima volta si vogliono approcciare all’utilizzo di questo mezzo. Le lezioni, totalmente gratuite saranno tenute da istruttori qualificati e volte a promuovere fra adulti e bambini, uno stile di vita sano ma soprattutto a far conoscere i vantaggi che questo mezzo, fra i pochi veramente ecologici, può fornire all’ambiente. Altri appuntamenti con altri sport durante tutto il mese di maggio.