Al Centro Commerciale Tremestieri un doppio viaggio tra oceani e stelle

Dal 14 al 23 novembre l’Oceanario, dal 24 al 30 il Planetario: esperienze immersive tra scienza, natura e scoperta

Il Centro Commerciale Tremestieri si trasforma in un grande spazio dedicato alla conoscenza e alla meraviglia. Per la prima volta a Messina arrivano due esperienze immersive uniche nel loro genere: l’Oceanario e il Planetario, pensate per far viaggiare il pubblico tra le profondità degli oceani e le immensità dello spazio.

Dal 14 al 23 novembre, l’Oceanario offrirà un percorso emozionante e multisensoriale che accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta del mondo marino. Attraverso proiezioni, suoni e suggestive ricostruzioni, i visitatori potranno immergersi negli abissi, conoscere da vicino le creature che popolano i mari e riflettere sull’importanza della tutela dell’ecosistema oceanico.

A seguire, dal 24 al 30 novembre, sarà il turno del Planetario: una cupola gonfiabile con proiezioni a 360° trasporterà i partecipanti in un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni. Un’esperienza educativa e affascinante che unisce la divulgazione scientifica alla magia dello spettacolo visivo, rendendo la scoperta dell’universo accessibile e coinvolgente per tutte le età.

“Con queste iniziative vogliamo offrire alla città di Messina un’occasione di crescita e curiosità – spiegano i responsabili del Centro Commerciale Tremestieri – Oceanario e Planetario sono pensati per avvicinare i più giovani alla scienza, unendo conoscenza, emozione e divertimento.”

Le due installazioni saranno aperte al pubblico e dedicate anche alle scuole, che potranno prenotare visite guidate personalizzate per i diversi ordini di studio.

Un’occasione imperdibile per imparare, esplorare e sognare tra le onde del mare e le stelle del cielo.

📅 Date:

Oceanario: 14 – 23 novembre 2025

Planetario: 24 – 30 novembre 2025

📍 Luogo: Centro Commerciale Tremestieri – Messina

Per informazioni e prenotazioni:

📞 [090 62 58 977]

📧 [info@centrocommercialetremestieri.com]





