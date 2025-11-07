 Al Centro Commerciale Tremestieri un doppio viaggio tra oceani e stelle

Al Centro Commerciale Tremestieri un doppio viaggio tra oceani e stelle

Redazionale

Al Centro Commerciale Tremestieri un doppio viaggio tra oceani e stelle

venerdì 07 Novembre 2025 - 11:54

Dal 14 al 23 novembre l’Oceanario, dal 24 al 30 il Planetario: esperienze immersive tra scienza, natura e scoperta

Il Centro Commerciale Tremestieri si trasforma in un grande spazio dedicato alla conoscenza e alla meraviglia. Per la prima volta a Messina arrivano due esperienze immersive uniche nel loro genere: l’Oceanario e il Planetario, pensate per far viaggiare il pubblico tra le profondità degli oceani e le immensità dello spazio.

Dal 14 al 23 novembre, l’Oceanario offrirà un percorso emozionante e multisensoriale che accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta del mondo marino. Attraverso proiezioni, suoni e suggestive ricostruzioni, i visitatori potranno immergersi negli abissi, conoscere da vicino le creature che popolano i mari e riflettere sull’importanza della tutela dell’ecosistema oceanico.

A seguire, dal 24 al 30 novembre, sarà il turno del Planetario: una cupola gonfiabile con proiezioni a 360° trasporterà i partecipanti in un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni. Un’esperienza educativa e affascinante che unisce la divulgazione scientifica alla magia dello spettacolo visivo, rendendo la scoperta dell’universo accessibile e coinvolgente per tutte le età.

“Con queste iniziative vogliamo offrire alla città di Messina un’occasione di crescita e curiosità – spiegano i responsabili del Centro Commerciale Tremestieri – Oceanario e Planetario sono pensati per avvicinare i più giovani alla scienza, unendo conoscenza, emozione e divertimento.”

Le due installazioni saranno aperte al pubblico e dedicate anche alle scuole, che potranno prenotare visite guidate personalizzate per i diversi ordini di studio.
Un’occasione imperdibile per imparare, esplorare e sognare tra le onde del mare e le stelle del cielo.

📅 Date:

  • Oceanario: 14 – 23 novembre 2025
  • Planetario: 24 – 30 novembre 2025
    📍 Luogo: Centro Commerciale Tremestieri – Messina

Per informazioni e prenotazioni:
📞 [090 62 58 977]
📧 [info@centrocommercialetremestieri.com]


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. 2 milioni di euro per “Colapesce”, il piano che trasforma i disoccupati in imprenditori
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED