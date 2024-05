Centro Commerciale Tremestieri. Il gran finale del 19esimo anniversario

Redazionale. Sabato 25 maggio Lil Jolie di Amici, il premio Messinesità intitolato a Mino Licordari e domenica 26 Bluey per i più piccoli e tutti i giorni la mostra sui pianeti

Sono stati alcune migliaia i buoni spesa distribuiti nella postazione al piano terra del Centro Commerciale Tremestieri che hanno premiato i clienti più fedeli del Centro con buoni a partire da 5 euro spendibili nei negozi aderenti al concorso.

Un’autentica festa di shopping per festeggiare il 19^ compleanno del Centro Commerciale Tremestieri. Il clou dei festeggiamenti è atteso per questo fine settimana.

Sabato 25 maggio alle 18 è in programma l’ attesissimo “firma copie” di Lil Jolie uno dei personaggi più amati di Amici che presenterà il suo nuovo album “La vita non uccide” ed incontrerà tutti i suoi numerosissimi fan.

Prima sempre sabato alle 17,30 il Centro Commerciale Tremestieri rinnoverà il suo tradizionale appuntamento con il “Premio Messinesità” intitolato all’indimenticato Mino Licordari. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato a Carla Luvarà, per oltre 25 anni Mamma Carla volto notissimo di Rtp che con Mino Licordari ha condiviso i grandi successi dell’emittente peloritana in tante trasmissioni amatissime dai messinesi e si è distinta anche come cantante in ambito musicale.

All’evento saranno presenti i figli di Licordari, il giornalista Maurizio Licordari con le sorelle Maria Francesca e Manuela.

Domenica 26 maggio invece l’ultimo pomeriggio del compleanno del Centro sarà caratterizzato dalla presenza di Bluey, la cagnolina più giocosa e simpatica del mondo con cui intrattenersi, fare foto e trascorrere un bellissimo pomeriggio di festa.

Ed fino a domenica 26 sarà possibile visitare la mostra sui pianeti dislocata nei vari piani del Centro, “esplorare lo spazio” con un visore 3D posto al terzo piano del Centro in un ambiente appositamente dedicato e ricevere buoni spesa a partire da 5 euro

Importanti novità attendono infine il Centro Commerciale Tremestieri dove presto arriverà Icon Palestre, il celebre marchio nazionale del fitness; al terzo piano invece è in atto un restyling che vedrà la realizzazione di numerosi servizi e l’apertura di una “Piazza dei Sapori” con diverse tipologie di ristorazione.