Centro Commerciale Tremestieri. In arrivo una palestra e la “Piazza dei sapori”

Redazionale. Conclusi i festeggiamenti per il 19esimo anniversario

E’ stato veramente galattico il 19^ anniversario del Centro Commerciale Tremestieri che si è concluso ieri con un bel pomeriggio di festa in compagnia di Bluey, la giocosa cagnolina con la quale i piccoli ospiti si sono intrattenuti per giochi e foto.

Sabato scorso invece tante emozioni con la consegna del “Premio Messinesità” intitolato a Mino Licordari che quest’anno è stato conferito all’artista Carla Luvarà, per oltre 25 anni Mamma Carla, volto noto di Rtp che, con Mino Licordari, ha condiviso i grandi successi dell’emittente peloritana in tante trasmissioni amatissime dai messinesi e si è distinta anche come cantante in ambito musicale.

A consegnarle il riconoscimento, a nome della famiglia è stato il giornalista Maurizio Licordari, figlio di Mino ed oggi inviato speciale di “Porta a Porta” su Rai Uno con Bruno Vespa.

Davanti ad un pubblico numeroso è stato ricordato il celebre conduttore e giornalista sempre nel cuore dei messinesi, che ha contribuito in modo importante al successo della televisione locale, della quale Carla Luvarà con i suoi programmi è stata un personaggio fra i più amati.

Dopo il Premio Messinesità si è tenuto il mini live e l’atteso “firma copie” di Lil Jolie talentuosa cantante di Amici che ha presentato il suo nuovo album “La vita non uccide” ed ha incontrato tutti i suoi fans, un’occasione questa per conoscere una delle giovani interpreti della nuova musica italiana. Lo spettacolo è stato condotto da Natale Munaò.

Successo infine per le iniziative che hanno animato il mese di maggio dell’anniversario del Centro Commerciale Tremestieri, dalla mostra dei pianeti, all’esplorazione virtuale dello spazio fino al concorso che ha consentito ai tanti clienti del Centro di aggiudicarsi graditi buoni spesa.

Conclusi gli eventi il Centro Commerciale Tremestieri guarda già al 20esimo anniversario ed all’arrivo di nuove aziende nella struttura.

Tra le importanti ed imminenti novità l’arrivo di Icon Palestre, il celebre marchio nazionale del fitness, e la “Piazza dei Sapori”, quest’ultima sarà presente al terzo piano dove è in corso la ristrutturazione dell’area e prevedrà diverse tipologie di ristorazione.