Centro commerciale Tremestieri. “Paw Patrol” e “Tartarughe Ninja”, due weekend per i bambini

Si prevedono due fine settimana molto divertenti ed al fresco al Centro Commerciale Tremestieri.

Due appuntamenti da non perdere per tutti i bambini e non solo.

Si comincia da questo fine settimana con i PAW PATROL due pomeriggi con i personaggi amati dai bambini, accoglieranno tutti i bimbi per una fantastica foto ricordo.

Appuntamento da non perdere anche per il 27 e 28 Luglio per incontrare le mitiche Tartarughe NINJA.

Tanti pomeriggi di divertimento per i nostri bimbi, in concomitanza dell’inizio dei Saldi Estivi così da trascorrere ore di shopping e divertimento al fresco lontano da temperature caldissime.