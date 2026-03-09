Centro Commerciale Tremestieri. “Una mimosa per te”, giornata di prevenzione e solidarietà

Assistenza legale, esposizioni artigianali, visite mediche, consulenze gratuite in un evento a 360 gradi dedicato alla donna, alle famiglie e ad ogni persona

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ieri domenica 8 marzo il Centro Commerciale Tremestieri ha ospitato “Una Mimosa per Te”, un’iniziativa diffusa che ha coinvolto diversi piani della struttura con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e valorizzare il ruolo delle donne attraverso un percorso ricco di attività e momenti di incontro.

La manifestazione ha unito temi di grande rilevanza sociale ad attività più leggere e partecipative, creando un ambiente accogliente e dinamico in cui le donne e le famiglie hanno potuto trovare spazi di ascolto, informazioni utili e opportunità di confronto.

Al piano terra e al primo piano sono stati allestiti banchi informativi gestiti da professioniste e realtà attive nei settori della tutela della salute, del lavoro e dei diritti. Accanto agli spazi dedicati all’informazione sono state proposte anche attività ricreative e dimostrative, tra cui momenti di tecniche di difesa personale anche per le donne, danza, cucina, cultura del vino e artigianato, make up con l’intento di promuovere una visione della persona che tenga conto di benessere, socialità, creatività e competenza.

All’ingresso del centro sono stati distribuiti ai visitatori dei rametti di mimosa, simbolo della ricorrenza, insieme all’opuscolo informativo “Informa Donna”, una guida pratica contenente riferimenti utili su consultori, centri antiviolenza, servizi sanitari territoriali e indicazioni per prenotare visite specialistiche nella città di Messina.

Nel corso della giornata il pubblico ha potuto usufruire di visite senologiche e pediatriche, consulenze su diversi temi, confrontarsi con esperte di pari opportunità, incontrare rappresentanti di centri antiviolenza e sportelli di ascolto anche per disabili, dialogare con referenti di strutture sanitarie, avvocat/e matrimonialiste per orientamento legale di base e medici di medicina generale, il tutto in un contesto informale ma altamente qualificato.

Un’attenzione particolare è stata dedicata agli “Ambulatori di Prossimità”, attivati dall’ASP di Messina nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), finalizzato a ridurre le disuguaglianze sanitarie nelle aree più fragili del Paese e a garantire un accesso più equo ai servizi sanitari.

Presente anche il Centro Gestionale Screening con un Info Point dedicato, dove è stato possibile prenotare gli screening mammografici e del cervicocarcinoma, ritirare le provette per lo screening del colon-retto e ricevere informazioni sulla vaccinazione contro l’HPV. Per le persone che rientravano nei criteri previsti è stata inoltre offerta la possibilità di effettuare la vaccinazione senza necessità di prenotazione. Presenti difatti, anche Unità Spem per le vaccinazioni Hpv e il Diprtimento Prevenzione per spiegare gli stili di vita corretti.

Accanto agli spazi informativi, l’iniziativa ha valorizzato anche la creatività e il talento femminile attraverso un’area ludica ed espositiva dedicata alle artigiane del territorio, che hanno presentato manufatti originali e lavori creativi, contribuendo a mettere in luce competenze e passioni che rappresentano una risorsa importante per la comunità locale.