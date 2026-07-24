Centro estivo a Castanea, aperte le iscrizioni gratuite

Messina Social City promuove un servizio diurno per 80 bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni, con un'attenzione particolare all'inclusione. Domande online fino al 28 luglio

Una nuova opportunità per le famiglie messinesi durante la pausa scolastica estiva. Messina Social City ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni al Centro estivo Castanea per l’anno 2026. L’iniziativa, pensata per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e offrire spazi di socializzazione, si svolgerà nel mese di agosto negli spazi dell’ex Villa Costarelli (oggi Villa Arrigo), in via Santa Caterina.

Ottanta posti disponibili con riserva per la disabilità

Il servizio accoglierà 80 minori di età compresa tra i 4 e i 16 anni residenti nel Comune di Messina, con una riserva di 20 posti destinata ai bambini e ragazzi con disabilità, in un’ottica di piena inclusione. Le attività, completamente gratuite per le famiglie selezionate, si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13. La programmazione giornaliera prevede momenti di accoglienza, laboratori educativi, attività ludico-motorie e la pausa merenda, sotto la guida di un’équipe di operatori qualificati.

Requisiti, punteggi e modalità di invio della domanda