Messina Social City cerca lidi in zona sud ad agosto per i centri estivi

Avviso pubblico per selezionare stabilimenti balneari da destinare alle attività ludiche di bambini e ragazzi
Servizi balneari riservati ai bambini e ai ragazzi tra i 4 e i 17 anni nell’ambito delle attività ludico-ricreative ed educative. Messina Social City ha avviato una procedura per acquisire la disponibilità a titolo oneroso di uno o più stabilimenti balneari situati nel litorale sud della città, da destinare ai minori seguiti dai Centri socio-educativi, dai servizi di assistenza scolastica e dalle nuove progettualità estive.
Le caratteristiche e i requisiti dei lidi
L’avviso pubblico, firmato dal direttore generale Giuseppe Arpi, punta a individuare strutture idonee e a norma di legge per il periodo compreso tra il primo e il 28 agosto 2026. Nello specifico, l’azienda necessita di almeno 30 posti per i minori nella fascia oraria mattutina, dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì. Tra le opzioni valutate vi è sia la disponibilità in esclusiva della struttura, sia l’assegnazione di un’area riservata anche in presenza di altri utenti.
Termini e modalità per presentare la candidatura
I gestori degli stabilimenti balneari interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12 del 29 luglio 2026. Le domande devono essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
messinasocialcity@pec.it, specificando nell’oggetto la dicitura prevista dal bando. L’offerta dovrà includere la descrizione della struttura e dei servizi forniti, la disponibilità temporale e gli estremi della polizza assicurativa. Una volta raccolte le proposte, la Messina Social City selezionerà le opzioni più adeguate e convenienti per poi convocare gli operatori e definire i dettagli degli accordi.