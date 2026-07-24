Messina Social City cerca lidi in zona sud ad agosto per i centri estivi

Avviso pubblico per selezionare stabilimenti balneari da destinare alle attività ludiche di bambini e ragazzi

Servizi balneari riservati ai bambini e ai ragazzi tra i 4 e i 17 anni nell’ambito delle attività ludico-ricreative ed educative. Messina Social City ha avviato una procedura per acquisire la disponibilità a titolo oneroso di uno o più stabilimenti balneari situati nel litorale sud della città, da destinare ai minori seguiti dai Centri socio-educativi, dai servizi di assistenza scolastica e dalle nuove progettualità estive.

Le caratteristiche e i requisiti dei lidi

L’avviso pubblico, firmato dal direttore generale Giuseppe Arpi, punta a individuare strutture idonee e a norma di legge per il periodo compreso tra il primo e il 28 agosto 2026. Nello specifico, l’azienda necessita di almeno 30 posti per i minori nella fascia oraria mattutina, dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì. Tra le opzioni valutate vi è sia la disponibilità in esclusiva della struttura, sia l’assegnazione di un’area riservata anche in presenza di altri utenti.

Termini e modalità per presentare la candidatura