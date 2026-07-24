Messina. Scuolabus, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027

A disposizione 1000 posti per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Domande esclusivamente online fino al 14 agosto

Prende il via la procedura per l’accesso al servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico. Messina Social City ha pubblicato l’avviso pubblico per le iscrizioni allo scuolabus, rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie residenti nel territorio comunale. L’iniziativa metterà a disposizione un totale di 1000 posti.

I destinatari e i criteri di priorità nelle graduatorie

Il servizio è destinato ai minori che riscontrano difficolta obiettive nel raggiungere il plesso scolastico più vicino alla propria abitazione. Nella formazione delle graduatorie per ciascuna linea di trasporto, oltre all’ordine cronologico di presentazione delle domande, verrà data priorità agli alunni residenti nelle zone periferiche e meno servite dai mezzi pubblici, oltre che alle situazioni segnalate dai Servizi Sociali comunali. Per accedere al servizio è richiesta la regolarita dei pagamenti per gli anni precedenti, e la richiesta deve essere presentata sia da chi usufruisce del trasporto per la prima volta, sia da chi intende confermare la propria adesione.

Presentazione delle domande e costi previsti per le famiglie

Le richieste devono essere inoltrate unicamente in modalita telematica, accedendo al portale dedicato dei servizi scolastici del Comune di Messina entro le ore 12 del 14 agosto 2026. Contestualmente alla domanda, sarà necessario allegare i documenti di identità, il codice fiscale, l’eventuale decreto di affidamento e l’attestazione Isee in corso di validità per usufruire delle agevolazioni sulle tariffe. I costi mensili a carico delle famiglie variano da un minimo di 10 euro a un massimo di 40 euro in base alle fasce di reddito, con una riduzione del 50 per cento per i fratelli successivi al primo. I pagamenti avverranno tramite piattaforma PagoPA entro il 10 di ogni mese.