Centro per l’Impiego di Messina, premio nazionale “PA OK!” per l’innovazione

Nella categoria "Occupazione e lavoro"

Il Centro per l’Impiego di Messina ha ricevuto il Premio nazionale PA OK! Insieme per creare valore pubblico, nella categoria Occupazione e Lavoro. Il progetto “Messina Works” si è classificato infatti al primo posto, unico ufficio pubblico del lavoro in Italia selezionato tra oltre trecento candidature.

La premiazione, avvenuta a Roma il 29 gennaio davanti ad un’affollata platea, ha coronato l’impegno già avviato dal 2023 dal Servizio XI Centro per l’Impiego del Dipartimento Lavoro, insieme ai partner della rete territoriale del lavoro che hanno stipulato un protocollo d’intesa presso la Camera di Commercio di Messina.

La commissione costituita dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez e Sda Bocconi ha riconosciuto l’efficacia delle molteplici attività già svolte e di quelle che si stanno avviando nel promuovere l’occupazione del territorio messinese.

Nel suo discorso di ringraziamento, il dirigente Giacomo De Francesco ha voluto dedicare il premio alle popolazioni colpite dal recente ciclone Harry.