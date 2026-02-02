Palestra Juvara, via ai lavori. Dureranno sei mesi

Dovrà essere pronta entro agosto per la nuova stagione sportiva

Sono stati consegnati oggi i lavori per l’efficientamento energetico della Palestra Juvara. Un intervento che punta a trasformare radicalmente lo storico impianto cittadino sotto il profilo della sostenibilità e della modernità.

Alla consegna del cantiere, insieme al sindaco Federico Basile, erano presenti gli assessori Francesco Caminiti e Massimo Finocchiaro, la responsabile unica del procedimento, l’ingegnera Laura Bottari, e i progettisti, gli architetti Santoro e Tappa.

Un intervento strategico per lo sport cittadino

«Si tratta di un intervento strategico che trasformerà radicalmente la struttura», ha affermato il primo cittadino, evidenziando come l’obiettivo primario sia quello di restituire agli atleti e alle scuole un impianto sicuro, decoroso e all’avanguardia.

Tempi certi: la riapertura prevista ad agosto

Il cronoprogramma è già stato stabilito: la ditta Visa Costruzioni, incaricata dell’esecuzione delle opere, avrà 180 giorni di tempo per completare l’intervento. La scadenza è fissata per il mese di agosto 2026, una data non casuale che permetterebbe la piena fruizione della palestra già dall’inizio della prossima stagione agonistica e scolastica.

Impianti moderni e sostenibili

L’efficientamento energetico della Juvara rientra in una visione più ampia dell’amministrazione comunale volta a ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione degli edifici pubblici. «Continuiamo a lavorare per restituire dignità e sicurezza ai nostri spazi sportivi», ha concluso Basile, ribadendo l’impegno della Giunta nel riqualificare i luoghi dedicati allo sport e alla crescita dei giovani messinesi.