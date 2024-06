Centro polifunzionale di protezione civile, presto un regolamento per la fruizione

L'idea dei consiglieri della sesta commissione dopo il sopralluogo di oggi

MESSINA – I consiglieri della sesta commissione presieduta da Giuseppe Busà si sono recati in sopralluogo al nuovo centro polifunzionale della protezione civile di Santa Lucia, inaugurato lo scorso 4 giugno. Insieme all’assessore al ramo Massimiliano Minutoli e all’ingegnere Antonio Rizzo in qualità di esperto del comune, hanno così visitato la struttura.

Minutoli ha spiegato che sarà messa al servizio non soltanto dei volontari di protezione civile ma anche degli altri enti, dal 118 alla Forestale e fino ai vigili del fuoco. Ma il centro sarà anche utilizzato per la formazione degli operatori di settore, con strumenti e apparecchiature specifiche. I consiglieri, nell’esprimere il proprio apprezzamento, hanno poi posto l’accento sull’esigenza di un regolamento per la fruizione del centro stesso.