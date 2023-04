C'era una volta la Dc, Casini a confronto con Alfano e Minniti - Tempostretto

L'ex presidente della Camera e senatore presenta il suo libro a Messina e si confronta con gli ex ministri Alfano e Minniti

MESSINA – “C’era una volta la politica”. Il senatore, già presidente della Camera dei deputati e da quarant’anni in Parlamento, Pier Ferdinando Casini presenta oggi il suo libro, edizioni Piemme, alla sala “Sinopoli” del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Un’unica tappa siciliana organizzata dall’associazione “Estremo Centro”, in collaborazione con la libreria Bonanzinga.

Con Casini, si confronteranno gli ex ministri Angelino Alfano e Marco Minniti. Modera il direttore editoriale di Gazzetta del Sud, Lino Morgante.

“C’era una volta la politica”

“La politica ti coinvolge, ti seduce, ti assorbe in maniera totale e assoluta. Lo capisci subito quando a scendere in campo sono persone che arrivano dalla cosiddetta società civile, spesso improvvisate, senza quel sacro fuoco che caratterizza chi è cresciuto a pane e politica. Ne restano sconvolte, travolte, incapaci spesso di gestire il carico di relazioni, incontri, pressioni, pensieri, responsabilità. La politica può riservare grandi soddisfazioni, ma anche grandi sconfitte e umiliazioni”.

È un passaggio del libro, “C’era una volta la politica”, che l’ex presidente della Camera dei deputati ha deciso di scrivere nell’anniversario del suo primo ingresso in Parlamento: era il 1983.

Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni anni di politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo esordio al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centrodestra e la presidenza della Camera. Oggi è senatore decano della Repubblica.

Così viene presentato il libro da Piemme: “Un volume che non è un racconto personale di un politico ma di un Paese. Può sembrare un libro nostalgico. In verità, vuole essere un richiamo forte a recuperare il senso della politica e quello spirito di tolleranza verso l’avversario politico, che non è un nemico da abbattere, ma una persona da rispettare con le sue diverse idee politiche”.

