C’era una volta Mortelle: oltre il degrado c’è ancora il mare VIDEO

Viaggio fra le strutture abbandonate dell’ex “città balneare”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un hotel, un bar, un lido. Uno accanto all’altro, tutti abbandonati. Da anni nel primo tratto del villaggio di Mortelle regna il degrado. Le erbacce hanno avvolto le struttura, i parcheggi e i marciapiedi. Oltre questo scenario decadente, però, c’è ancora il mare. Lo si intravede attraverso le grate dell’ex Giardino delle Palme e i cancelli dell’ex lido Aragosta: ecco un altro pezzo di mare negato ai messinesi.

La “città balneare” e il mare negato

Si perché in questa località, un tempo considerata la “città balneare” di Messina, il mare è difficile raggiungerlo. Da queste strutture, chiuse ma di proprietà privata, non ci sono accessi liberi e anche andando un po’ più avanti l’unico modo per raggiungere la spiaggia è attraverso attività private.

I luoghi abbandonati approdano in Consiglio

Il caso dei luoghi abbandonati di Mortelle approderà questo pomeriggio in Consiglio comunale. Si discuterà di come e quando questo tesoro vista mare potrà essere recuperato dopo tanti anni. Vedi la gallery fotografica 👇🏻