Cercano di rubare una cagnolina, fermati in 3

Brutta disavventura per Kira e il suo padrone, colti di sorpresa in piena notte alla stazione. Ma la Polizia blocca i ladri di cani

Messina – Brutta disavventura per Kira e il suo padrone, stanotte alla stazione, dove mentre l’uomo aspettava l’autobus è stato avvicinato da tre uomini che hanno tentato di portargli via l’amata cagnolina. Kira se l’è vista brutta, ma il supporto dei suoi due “fratellini” ha aiutato il padrone a mettere in fuga i “ladri di cani”, che sono stati fermati dalla Polizia.

Disavventura per Kira

Kira infatti è uno dei tre meticci che l’uomo porta sempre con sé. Anche stanotte, quando il gruppetto era alla stazione in attesa dell’autobus. I cani erano al guinzaglio, l’uomo fermo alla banchina, tutto intorno il buio. Improvvisamente i tre si sono avvicinati, hanno sganciato velocemente la pettorina a Kira, l’hanno afferrata e hanno provato a dileguarsi, mentre uno di loro si poneva tra il padrone e i fuggiaschi, per rallentarlo.

Polizia ferma ladri di cani

Gli altri due cani abbaiando hanno però attirato l’attenzione di una Volante, avvisata anche dal padrone derubato. La Polizia ci ha messo poco a rintracciare e fermare i tre ladri, tutti senza fissa dimora originari di Tunisi di 20, 25 e 47 anni, bloccati dagli agenti e portati in cella di sicurezza. Comparsi davanti al giudice Antonella Crisafulli per la convalida, sono stati liberati come invocato dal difensore, l’avvocato Angela Martelli. Il processo sarà celebrato il prossimo 6 ottobre.