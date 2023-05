Certideal: l'e-commerce di riferimento per iPhone ricondizionati e non solo - Tempostretto

Redazionale. Il sito su cui conviene di più acquistare

Redazionale – La domanda di iPhone ricondizionati continua a crescere a ritmi sostenuti : c’è chi stima di un +16% di anno in anno, tanto che gli smartphone di casa Apple guiderebbero non solo la classifica dei device ricondizionati dell’azienda più ricercati, ma anche quella generale dei gadget rigenerati più venduti. Anche per far fronte a una domanda così massiva, da qualche anno è presente negli Apple Store un corner dedicato agli iPhone ricondizionati e qualche buon affare si riesce a fare anche su Amazon grazie al programma Amazon Renewed. Per l’acquisto di iPhone ricondizionati Certideal rimane, però, il vero punto di riferimento e qui di seguito proveremo a capire meglio perché.

Acquistare online iPhone ricondizionati? Certideal è il sito su cui conviene di più

L’azienda è un’azienda francese che dal 2015 si occupa di ricondizionamento di smartphone, tablet e altra elettronica di consumo. Nel catalogo di Certideal non ci sono cioè solo iPhone ricondizionati ma anche smartphone di numerose altre marche, come quelli Samsung di ultima generazione per esempio.

Uno dei punti forti dell’azienda ha a che vedere con com’è organizzato il processo di rigenerazione. Quando il dispositivo usato arriva in uno dei suoi laboratori passa attraverso oltre trenta passaggi diversi che servono a verificarne la funzionalità, correggere eventuali errori e sostituire parti hardware danneggiate, aggiornare il software e cancellare i dati dell’utente: in altre parole riportarlo alle condizioni di fabbrica prima di metterlo nuovamente in vendita. Se anche uno solo di questi passaggi fallisce o non dà buoni risultati, il processo di ricondizionamento comincia nuovamente dall’inizio: è una garanzia per chi acquista su Certideal iPhone o altri smartphone ricondizionati quanto alla buona funzionalità e alle ottime performance degli stessi. Una scheda prodotto dettagliata e trasparente, per altro, descrive su Certideal sia le condizioni iniziali del dispositivo e sia gli interventi subiti e le prestazioni finali garantite. Per semplicità le stesse sono espresse con una classe alfabetica attribuita al singolo iPhone ricondizionato, dove la lettera A corrisponde a delle ottime prestazioni.

Una garanzia di ventiquattro mesi copre comunque la maggior parte di guasti e malfunzionamenti che potrebbero manifestare gli iPhone ricondizionati acquistati su Certideal: è un vantaggio non da poco, considerato che gli altri siti di smartphone rigenerati europei offrono al massimo una garanzia di un anno. Anche il periodo entro il quale si può effettuare il reso per i prodotti rigenerati acquistati su Certideal è più lungo della media: 21 giorni contro i 14 dei competitor.

Molti utenti apprezzano di Certideal soprattutto l’impegno in materia di sostenibilità e tutela ambientale. Salvati dal diventare prima del previsto rifiuti elettronici complicati da smaltire, smartphone e iPhone ricondizionati di Certideal avrebbero già salvato fino a qui quasi 850mila litri di acqua potabile e ridotto di quasi 3300 tonnellate le emissioni di CO2. L’azienda appare impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, però, anche per piccole decisioni come spedire gli smartphone ricondizionato con un packaging ridotto all’essenziale e una scatola interamente riciclata.

Senza dubbio sono stati i prezzi molto convenienti comunque a fare di Certideal uno dei – se non il – leader nel mercato degli smartphone ricondizionati: a seconda delle condizioni del dispositivo, acquistando sul sito si riesce a risparmiare dal 40% al 70% del prezzo di mercato e non è poco considerato che smartphone e iPhone ricondizionati di Certideal sono, come in parte già si accennava, letteralmente come nuovi.