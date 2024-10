Cesarò, la sagra che piace

Invasione di visitatori nel borgo dei Nebrodi per l'evento dedicato a fungo porcino e suino nero

Cesarò – Anche la ventitreesima edizione della sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi ha registrato il pienone e le strade di Cesarò sono state prese d’assalto dai turisti. Una soddisfazione enorme per l’amministrazione comunale, che con questo evento punta a coniugare la promozione dei prodotti locali con la valorizzazione del territorio dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico.

Musica ed eno gastronomia offerta vincente

Molto partecipati gli spettacoli con Salvo La Rosa, Manlio Dovì e Atmosfera blu e il concerto dei Matia Bazar con la Villa Aldo Moro piena di gente tra cesaresi e turisti. Il suino nero e il fungo porcino dei Nebrodi si confermano un traino straordinario per il territorio di Cesarò che archivia con soddisfazione la ventitreesima edizione della sagra dedicata ai due prodotti locali, vere e proprie eccellenze che hanno catalizzato l’attenzione di turisti e appassionati di enogastronomia da tutta la Sicilia.

Sindaca: “Bilancio positivo”



“Archiviamo con soddisfazione anche quest’edizione della nostra sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi – dichiara la sindaca di Cesarò, Katia Ceraldi – Abbiamo accettato la sfida di rendere sempre più attraente e vicina alle esigenze sia dei nostri concittadini, sia dei visitatori, questo speciale appuntamento e per quanto mi riguarda il bilancio è molto positivo. Ho visto un grande impegno da parte di tutti, sappiamo che questa è una grande opportunità per il nostro territorio. Il bilancio è positivo. Desidero ringraziare ancora una volta l’Ars e gli assessorati all’Agricoltura e allo Sport, Turismo e Spettacolo per i contributi elargiti per la buona riuscita della manifestazione. Il nostro impegno per valorizzare Cesarò continua”.